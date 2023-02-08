Белоусов считает возможным сценарий роста ВВП РФ в 2023 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сценарий роста экономики РФ в 2023 году возможен, правительство будет предпринимать меры для его реализации, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - прокомментировал он вопрос о вероятности реализации последнего прогноза МВФ, который ожидает рост российской экономики в 2023 году.

"Я уже говорил, что мы уложимся в спад в 1% (в 2023 году - ИФ), потому что первый квартал 2022 года был очень положительный (рост в I квартале 2022 года составил 3,5% - ИФ), поэтому есть статистический эффект - эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики - и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть", - заявил Белоусов.

"Сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось (рост ВВП РФ в 2023 году - ИФ)", - оценил он вероятность сценария роста российской экономики в 2023 году.

Как сообщалось, Международный валютный фонд на прошлой неделе опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем действующие официальные прогнозы российских властей.

Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в ближайшую пятницу.

Опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января) аналитики ожидают снижение ВВП РФ в 2023 году на 1,5% (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году).

Белоусов в конце декабря заявлял, что ситуация в экономике РФ в 2023 году будет "гораздо легче", чем в 2022 году, динамика ВВП может быть в интервале от "около нуля" до минус 1%.

Фактические результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ: последняя, октябрьская, версия предполагала падение на 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), а в итоге оно, согласно предварительным оценкам, составило лишь около 2,5%. Сам фонд в опубликованном на прошлой неделе докладе оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года еще меньше - в 2,2%.