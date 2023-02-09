Путин допустил небольшой рост экономики РФ в 2023 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в 2023 году может продемонстрировать небольшой рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли в четверг.

"Думаю, для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства. Как выяснилось, как оказалось - и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают. Работают ритмично, без сбоев", - сказал президент.

"Более того, международные институты вынуждены признать, что не только Россия справилась с этими шоками, которые ожидались - я имею в виду и снижение объема производства, состояние рынка труда, но в этом году по все показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами - общий рост экономики России. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать, - и будем идти вперед", - заявил Путин об ожиданиях роста российской экономики в 2023 году.

Прогнозы по динамике российской экономики

Как сообщалось, Международный валютный фонд на прошлой неделе опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем действующие официальные прогнозы российских властей.

Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в ближайшую пятницу.

Опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января) аналитики ожидают снижение ВВП РФ в 2023 году на 1,5% (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году).

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в беседе с журналистами в среду не исключил, что сценарий роста экономики РФ в 2023 году возможен, правительство будет предпринимать меры для его реализации.

"Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - отметил он.