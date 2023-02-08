Brent подорожала до $84,5 за баррель

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в среду на надеждах на восстановление спроса в Китае и на опасениях перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Поддержку рисковым активам, в число которых входит нефть, также оказывают сделанные накануне заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые были не такими "ястребиными", как ожидал рынок, пишет Trading Economics.

К 13:52 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (0,94%), до $84,48 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,91 (1,18%), до $78,05 за баррель.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.