Цены на нефть замедлили рост на данных об увеличении запасов в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок замедлили подъем после публикации данных Минэнерго США, указавших на более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

К 18:32 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%), до $83,81 за баррель. В 13:52 по московскому времени контракт торговался у $84,48 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к 18:32 дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,28 (0,36%), до $77,42 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 455,11 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей и составили 239,61 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей, до 120,52 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку нефтяным ценам оказывают надежды на восстановление спроса в Китае и опасения перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.