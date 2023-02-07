Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минэнерго США слегка повысило прогноз цены Brent на 2023 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,1/барр. до $83,63/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.

По оценке EIA, средняя спотовая цена Brent в январе составляла около $82/барр., что примерно на $2 выше, чем в декабре 2022 года.

Ведомство отмечает, что рост стоимости нефти в прошедшем месяце обусловлен ожиданиями увеличения спроса на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, а также улучшением ряда макроэкономических факторов.

Brent США Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"НОВАТЭК" планирует делистинг с Лондонской фондовой биржи

Власти РФ изучат привязку нефтяного налогообложения к Brent с дисконтом или к Dubai Crude

Власти РФ изучат привязку нефтяного налогообложения к Brent с дисконтом или к Dubai Crude

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"АвтоВАЗ" приобрел у НАМИ 99% долей бывшего завода Nissan в Петербурге за 1 евро

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });