Нефть дорожает вторую сессию подряд, цена Brent достигла $82,5 за баррель

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно поднимаются днем во вторник на опасениях проблем с предложением топлива на мировом рынке и надеждах на восстановление спроса в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:58 по московскому времени подорожали на $1,5 (1,85%) - до $82,49 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,52 (2,05%) - до $75,63 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,3%, WTI - на 1%.

Операции турецкого нефтяного терминала Джейхан были приостановлены после землетрясения, унесшего жизни пяти тысяч человек в Турции и Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем накануне государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

"Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объема резервных добывающих мощностей в мире", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.