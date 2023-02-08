Минфин заявил, что "добровольный взнос" должен касаться компаний со сверхдоходами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Разовый взнос в бюджет должны сделать те крупные компании, которые в 2021-2022 гг. получили конъюнктурные сверхдоходы, решать задачу пополнения доходной части казны за счет общего увеличения налога на прибыль - не справедливо, считает Минфин РФ.

"Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП. Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным", - говорится в комментарии Минфина.

"Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП", - отмечает Минфин.

Министерство также заявило, что изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. "Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы", - говорится в заявлении Минфина.

Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax".

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн рублей, уже немного меньше, чем в тот же период 2021 года – на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте. В 2021 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 29,65 трлн рублей – в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил Белоусов журналистам.

Он подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок.

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. Его потенциальный размер первый вице-премьер не озвучил.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн рублей (60% от плана на весь год). Для покрытия дефицита бюджета в январе Минфин продал часть юаней и - впервые - золота из ФНБ, выручив 38,5 млрд рублей.