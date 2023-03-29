Вознаграждение главы Uber увеличилось на 22% в 2022 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Общий размер вознаграждения главы американской Uber Technologies Дары Хосровшахи вырос на 22% в 2022 году, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В прошлом году Хосровшахи заработал $24,3 млн, включая $1 млн в виде базового оклада, около $14,3 млн в виде акций, порядка $5,9 млн в виде опционов и $2,9 млн в виде бонуса. Рост вознаграждения связан с увеличением валового объема заказов на 33% и EBITDA на $2,5 млрд.

Размер компенсации CEO в 316 раз превысил медианные доходы персонала (около $76,8 тыс.).

Главный юрист и корпоративный секретарь компании Тони Уэст в 2022 году заработал $10,6 млн, финансовый директор Нельсон Чай - $12,3 млн, старший вице-президент по маркетингу и связям с общественностью Джилл Хейзелбейкер - $8,2 млн, директор по персоналу Никки Кришнамурти - $7,2 млн.