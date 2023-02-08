Партнер основного владельца Globaltruck по венчурному фонду покинет совет компании

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Партнер основного акционера российского автомобильного грузоперевозчика Globaltruck Александра Елисеева по венчурному фону Rider Global Тимур Боридько покинет совет директоров компании, следует из сообщения ПАО "Глобалтрак Менеджмент".

По итогам заседания совета директоров Globaltruck, которое прошло в форме заочного голосования, на девять мест в органе было предложено девять кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров.

Совет покинет экс-аналитик и консультант Deloitte (ныне - "Деловые решения и технологии") в СНГ Тимур Боридько - партнер основного акционера Globaltruck Александра Елисеева по венчурному фонду Rider Global, инвестирующему в логистические стартапы.

На место Боридько в совете выдвинута Анжелика Русскова. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Русскова - учредитель ныне ликвидированного ООО "Трансконсалт Менеджмент". Основным видом деятельности компании было заявлено консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Места в совете Globaltruck сохранят остальные восемь его членов: основной владелец группы Александр Елисеев, финансовый директор Роман Беликов, заместитель гендиректора по правовым вопросам Елизавета Маркунина, бывший партнер PwC (ныне - "Технологии доверия") Наталья Яковлева, вице-президент РФПИ Святослав Карчевский, директор инвестиционного департамента РФПИ Азер Мамедов, бывший член ревизионной комиссии АО "Новая перевозочная компания" и экс-гендиректор ООО "Кашалот" Елена Пахомова и долгое время работавший на руководящих должностях в ЛСР Климент Фалалеев.

Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги. Маршрутная сеть перевозчика охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, международные направления. В автопарке компании около 1,3 тысячи тягачей.