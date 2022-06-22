Globaltruck в этом году планирует остаться в прибыли по МСФО при росте выручки на 25-30%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Автомобильный грузоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ) планирует увеличить выручку по МСФО в 2022 году на 25-30%, оставшись прибыльным, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор группы Илья Саттаров.

"По выручке в этом году закладываем рост на 25-30%. Ожидаем, что показатель EBITDA группы будет выше уровня прошлого года", - сказал он, уточнив, что по итогам года группа планирует рост оборота в экспедировании до 5-6 млрд рублей против 3,5 млрд рублей в 2021 году.

По словам Саттарова, "основное давление на финансовый результат сейчас – это процентные расходы по банковским кредитам из-за того, что часть долгового портфеля группы одномоментно резко выросла".

"Если бы мы не столкнулись с политическим кризисом, я бы уверенно говорил о том, что мы собираемся увеличить прибыль по МСФО. Но сейчас готов лишь сказать, что мы останемся прибыльными", - отметил он.

Чистая прибыль Globaltruck по МСФО за 2021 год составила 191 млн рублей против 66,6 млн рублей годом ранее. Выручка группы выросла до 12,4 млрд рублей (+23,9%). Скорректированная EBITDA составила 1,064 млрд рублей (+9,7%), рентабельность по скорректированной EBITDA – 8,6% (-1,1 п.п.)

Общий долг Globaltruck к концу 2021 года составил 3,48 млрд рублей. Чистый долг снизился до 2,58 млрд рублей с 2,89 млрд рублей в 2020 году. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2021 году составило 2,43.

Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, "Магнит", "Спортмастер", "Окей", "Детский мир", "Лента"), FMCG (Unilever, "Протек", "Катрен", Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, "Сибур", УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок, включая GTD, DPD, "ПЭК: EasyWay", "СДЭК" и Ozon.

Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы РФ, Урал, Сибирь, Дальний Восток, международные направления. В автопарке компании около 1,3 тыс. тягачей.

Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы – 19,4%, остальные акционеры – 19,6%. Акции компании торгуются в третьем котировальном списке "Московской биржи".