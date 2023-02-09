Brent торгуется у $85,1 за баррель после трех сессий роста котировок

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно меняются утром в четверг после роста по итогам третьей сессии подряд накануне.

К 8:09 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%), до $85,1 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,4 (1,7%), до $85,09 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,04 (0,05%), до $78,43 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,33 (1,7%), до $78,47 за баррель.

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января, даже несмотря на данные об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе прибавили 2,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Появились некоторые признаки восстановления потребительского спроса на продукты нефтепереработки", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Он также указал на то, что загруженность американских НПЗ подскочила на 2,2%: это говорит о том, что их операторы также ожидают увеличения спроса.