Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11,2 тыс. человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 8 547, число пострадавших превысило 49 тыс., сообщил в среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 8 574, пострадало 49 133 человека, разрушено 6 444 здания", - заявил Эрдоган, выступая в Кахраманмараше, куда выехал ранее в среду для координирования спасательных работ. Его слова приводит агентство "Анадолу".

Ранее поступали данные о 6 957 погибших и 38,2 тыс. пострадавших.

Президент также отметил, что Турция задействовала "все рычаги и ресурсы" для устранения последствий землетрясения. Он заявил, что пострадавшие могут остановиться в отелях Антальи, Аланьи и Мерсина. Также президент объявил, что все семьи пострадавших от землетрясения получат по 10 тыс. лир (около $530). По его словам, в пострадавших районах в течение года будут построены новые жилые дома.

Эрдоган призвал доверять исключительно тем данным по зоне землетрясения, которые распространяет Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).

В то же время агентство EFE сообщает о 2 662 жертвах в Сирии. Таким образом, общее число жертв землетрясения в двух странах превысило 11,2 тыс.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.