Credit Suisse отчитался о квартальном убытке и сокращении выручки на 33%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года швейцарский банк Credit Suisse Group AG вновь получил чистый убыток из-за оттока капитала с депозитных счетов клиентов подразделения по управлению благосостоянием. Банк спрогнозировал годовой убыток в текущем году.

В октябре-декабре чистый убыток Credit Suisse сократился на 33,5% и составил 1,39 млрд швейцарских франков ($1,51 млрд) по сравнению с 2,09 млрд франков за аналогичный период предыдущего года. Credit Suisse ожидал убыток в размере 1,34 млрд франков. При этом убыток был зафиксирован пятый квартал подряд.

Всего в 2022 году чистый убыток банка составил 7,29 млрд франков против 1,65 млрд франков годом ранее.

Квартальная выручка Credit Suisse уменьшилась на 33%, до 3,06 млрд франков с 4,58 млрд франков годом ранее. Сам банк прогнозировал выручку на уровне 3,15 млрд франков.

Выручка Credit Suisse в сфере инвестиционно-банковских операций в минувшем квартале упала на 74%, в сфере управления активами - на 28%, подразделения wealth management - на 17%.

Чистый отток активов подразделения wealth management по итогам 2022 года составил 95,7 млрд франков на фоне существенного оттока в четвертом квартале. Активы под управлением сократились на 202 млрд франков в годовом выражении, главным образом из-за чистого оттока активов, неблагоприятных рыночных колебаний и структурных факторов, включая перераспределение 17,6 млрд франков в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении банка.

Операционные расходы банка в четвертом квартале уменьшились на 31%, до 4,3 млрд франков. Коэффициент достаточности базового капитала (CET1) на конец четвертого квартала составил 14,1% по сравнению с 14,4% годом ранее и 12,6% на конец третьего квартала.

Банк выплатит акционерам дивиденды в размере 0,05 франка на акцию по итогам 2022 года.

Credit Suisse ожидает зафиксировать существенный доналоговый убыток в 2023 году на фоне расходов на реструктуризацию и выхода из ряда бизнесов, отмечается в сообщении банка.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость банка снизилась на 62,9%, до 12,68 млрд франков.