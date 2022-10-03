Акции Credit Suisse падают, CDS подскочили до рекорда

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стоимость пятилетней страховки от дефолта (кредитно-дефолтные свопы, CDS) банка Credit Suisse достигла рекордного значения на фоне опасений инвесторов по поводу устойчивости бизнеса одного из крупнейших банков Швейцарии.

Стоимость пятилетних CDS достигла 293 базисных пунктов против 55 пунктов в начале года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ICE Data Services. Рынок оценивает вероятность дефолта банка по своим долговым обязательствам в течение ближайших пяти лет примерно в 23%, отмечает агентство.

Тем временем акции Credit Suisse в ходе торгов в понедельник падают на 7%, ранее падение достигало 11%. С начала года капитализация банка рухнула почти на 60%, до 10,22 млрд швейцарских франков ($10,34 млрд).

Обнародованное на выходных сообщение главы банка Ульриха Кёрнера не смогло развеять опасения инвесторов и привело к обратному эффекту. В сообщении говорится, что для компании настал "критический момент" в подготовке к реорганизации бизнеса, детали которой будут озвучены 27 октября, однако подчеркивается, что текущие котировки не отражают сильные показатели капитала и ликвидности финкомпании.

В частности, Кёрнер сообщил, что буфер капитала банка приближается к $100 млрд, а коэффициент достаточности капитала первого уровня в текущем году составит 13-14%, что считается высоким уровнем для крупных финкомпаний и превышает регуляторные нормы.

Однако инвесторов беспокоит, что, пока ведущие банки мира фиксируют рост прибыли на фоне подъема процентных ставок, Credit Suisse завершил с убытком последние три квартала.

По мнению аналитиков KBW, банку может потребоваться привлечь еще 4 млрд франков дополнительного капитала для финансирования программы реструктуризации и обеспечения дальнейшего роста. А источники Bloomberg сообщили, что план реструктуризации может включать в себя значительные изменения в инвестиционном бизнесе и увольнение тысяч сотрудников в течение нескольких лет.

Credit Suisse является системно значимым банком, и власти Швейцарии не допустят его банкротства, отметила аналитик Swissquote Ипек Озкардеская. При этом банк может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных финансовых компаний, предупредила она.