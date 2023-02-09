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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

"ЛУКОЙЛ" до конца февраля запустит установку Кстовского НПЗ после пожара

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует запустить установку замедленного коксования (УЗК) на Кстовском НПЗ, на которой 7 февраля произошло задымление, началась подготовка к ее запуску, сообщила пресс-служба "ЛУКОЙЛа".

"Возобновление работы производственного объекта планируется до конца февраля. Предприятие продолжает работать в штатном режиме, сохраняя плановые показатели по переработке нефтяного сырья и отгрузке товарной продукции", - говорится в сообщении.

7 февраля о пожаре на НПЗ сообщила прокуратура Нижегородской области. Позднее на предприятии уточнили, что там произошло задымление и его ликвидировали.

"Совместно с контролирующими органами продолжается работа по установлению причин произошедшего на УЗК. После завершения всех регуляторных процедур специалисты завода приступят к подготовке объекта к запуску", - сообщил "ЛУКОЙЛ" 8 февраля. На производственную деятельность инцидент не повлиял, заверила компания.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в воздухе в жилой зоне Кстова превышения предельных концентраций вредных веществ не обнаружено.

Компания заявила, что сохраняет плановые объемы выпуска продукции на уровне 41,5 тысячи тонн в сутки.

Установленная мощность Кстовского НПЗ по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины.

ЛУКОЙЛ Кстово Нижегородская область Кстовский НПЗ
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