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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Причиной аварии на Кстовском НПЗ "ЛУКОЙЛа" названы ошибки в проектировании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Причинами февральской аварии на Нижегородском (Кстовском) НПЗ "ЛУКОЙЛа", после которой на несколько недель была остановлена установка замедленного коксования (УЗК), названы ошибки в проектировании объекта и нарушения требований безопасности при его эксплуатации.

Об этом сообщило корпоративное издание Ростехнадзора "Промышленность и безопасность".

"Комиссией установлены организационные и технические причины данной аварии, среди которых ошибки проектирования системы электрообогрева трубопровода и нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта", - говорится в публикации.

К возгоранию горючей жидкости и паров нефтепродуктов привело разрушение технологического трубопровода, выяснила комиссия.

7 февраля на Нижегородском НПЗ случился пожар, в результате чего была остановлена УЗК. Компания заявляла, что продолжает работать в штатном режиме, сохраняя плановые показатели по переработке нефтяного сырья и отгрузке товарной продукции. Работа установки была возобновлена 27 февраля.

Мощность Нижегородского (Кстовского) НПЗ по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины.

ЛУКОЙЛ Ростехнадзор Нижний Новгород Кстовский НПЗ
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