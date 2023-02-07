В "ЛУКОЙЛе" сообщили о ликвидации пожара на Кстовском НПЗ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На Кстовском НПЗ ликвидировали задымление на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК), сообщила пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". В тушении приняли участие сотрудники управления МЧС по Нижегородской области.

"Пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет, - заявили в компании. - Предприятие работает в штатном режиме".

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства выезжали для "исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки". Отобранные пробы направлены в лабораторию Роспотребнадзора.

О пожаре на Кстовском НПЗ ранее сообщила прокуратура Нижегородской области. В "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе" "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания.