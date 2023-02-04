Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в субботу официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью.

"Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты.... которые происходят или экспортируются из России", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Решение вступает в силу с 5 февраля 2023.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Евросоюзе согласовали потолок цен на дизельное топливо и на менее дорогостоящие нефтепродукты из России. Позднее агентство также сообщило, что руководители стран ЕС и G7 согласились на введение этой меры.

Между тем с 1 февраля российским компаниям со среды запрещено продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен (price cap).