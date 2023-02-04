Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в субботу официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью.

"Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты.... которые происходят или экспортируются из России", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Решение вступает в силу с 5 февраля 2023.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Евросоюзе согласовали потолок цен на дизельное топливо и на менее дорогостоящие нефтепродукты из России. Позднее агентство также сообщило, что руководители стран ЕС и G7 согласились на введение этой меры.

Между тем с 1 февраля российским компаниям со среды запрещено продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен (price cap).

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Bloomberg сообщил о согласовании price cap на российский дизель в $100 за баррель

Сборы страховщиков ОСАГО выросли в 2022 году на 16%

Сборы страховщиков ОСАГО выросли в 2022 году на 16%

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Эмбарго на нефтепродукты: перестроимся всем миром. Обзор

Эмбарго на нефтепродукты: перестроимся всем миром. Обзор

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });