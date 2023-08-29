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Рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей отложено до 2 октября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

"Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей в начале августа 2022 года о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. До сих пор судебное разбирательство несколько раз переносилось, к иску приобщались дополнительные документы и так далее.

Монополия подала иск к НК после того, как в мае 2022 года "Роснефть" обратилась в суд с требованием к "Транснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году - загрязнении нефти хлорорганическими соединениями. При этом трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по просьбе "Роснефти", представитель который желал обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

Первая инстанция отказала в удовлетворении иска "Роснефти", апелляция назначена на 29 августа.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили поступившую по нефтепроводу "Дружба" нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня. Источником загрязнения был назван пункт приема нефти в Самарской области.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.

Дружба Арбитражный суд Москвы Роснефть Транснефть
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