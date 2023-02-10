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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Российские инвесторы еще не получили ответа Европы на просьбы разморозить их активы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ответов от европейских регуляторов на заявления российских участников финансового рынка о разблокировке замороженных иностранных активов их клиентов пока нет, сообщила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ее спросили, есть ли новости по поводу разморозки иностранных активов.

"Работа, действительно, ведется, было решение иностранных регуляторов о возможности такой разблокировки, и подавляющее большинство инвесторов успели подать соответствующие заявления в установленные сроки, но ответов пока нет, и конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта проблема решилась", - ответила она.

На этом же брифинге Набиуллина сказала, что обсуждение вопроса создания фонда компенсаций для инвесторов с замороженными активами пока приостановлено. ЦБ в конце декабря сообщал, что продолжает прорабатывать схему частичной компенсации инвесторам доходов по замороженным активам через фонд при Агентстве по страхованию вкладов.

Банк России Эльвира Набиуллина
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