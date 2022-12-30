Общее разрешение Люксембурга на разблокировку активов в Clearstream неисполнимо из-за санкций к НРД

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Общее разрешение Минфина Люксембурга на разблокировку активов российских несанкционных инвесторов в депозитарии Clearstream невозможно исполнить из-за санкций к НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи), сообщается в информации НРД по итогам рабочей встречи с Clearstream.

В качестве альтернативного механизма министерство рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии.

В ходе встречи Clearstream сообщил, что в результате его взаимодействия с министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась.

В частности, общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, так как оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным.

В соответствии с общим разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге.

Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. При этом порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен.

На основании этой информации депозитарий сделал вывод, что общее разрешение регулятора Люксембурга невозможно исполнить.

Информация о прекращении обособленного учета ценных бумаг для их разблокировки через Clearstream и об алгоритме расчета ценных бумаг, доступных для разблокировки через Euroclear, доведена до депонентов адресно.

НРД продолжает работу, направленную на поиск решения по разблокировке активов клиентов.