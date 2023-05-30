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Эксперты назвали Россию крупнейшим производителем индейки в Европе в 2022 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2022 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по производству индейки, сообщает консалтинговое агентство "Агрифдуд Стретеджис" по итогам анализа статистических данных крупнейших стран-производителей индейки и источников в отрасли.

Промышленные предприятия, частные фермы и личные подсобные хозяйства России в 2022 году произвели 415 тысяч тонн мяса индейки (400 тысяч тонн в 2021 году), впервые обогнав традиционных лидеров отрасли в Европе - Германию (406 тысяч тонн), Польшу (409,2 тысячи тонн), Францию (244,9 тысячи тонн) и Испанию (231,9 тысячи тонн). На мировом уровне традиционно лидируют США (2,4 млн тонн), которые производят почти половину всего мирового объема индюшатины.

"За последнее десятилетие отечественное индейководство показало пятикратный рост, в то время как в большинстве стран-традиционных производителей индейки отмечается сокращение в среднем на 10-20%. Это стало возможным благодаря заметно возросшему в РФ спросу на индюшатину как на один из наиболее полезных видов мяса, ее физической и экономической доступности для потребителей и активно развивающемуся экспорту продукции индейководства", - говорится в пресс-релизе.

В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ, опередив США, Польшу, Чили и ряд стран ЕС, объем экспорта составил 26 тыс. тонн на $70 млн.

В 2023 году "Агрифуд Стретеджис" прогнозирует дальнейший рост производства индейки в России - на 10%, до 440-450 тысяч тонн, к 2030 году - до 600-650 тысяч тонн, что значительно укрепит позиции отечественных производителей на мировом рынке.

ООО "Агрифуд Стретеджис" является консалтинговым агентством в области стратегического маркетинга продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. Основано в 2011 году в Москве, работает в России, странах СНГ и Восточной Европы.

США Агрифдуд Стретеджис
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