Новикомбанк предоставил гарантию на 3,8 млрд руб. переименованному СП "КАМАЗа" и Cummins

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Новикомбанк (дочерний банк "Ростеха") предоставил банковскую гарантию на 3,8 млрд рублей переименованному совместному предприятию "КАМАЗа" и американской Cummins Inc. по производству двигателей – АО "Кама Дизель" (бывшее ЗАО "Камминз Кама").

Как сообщила пресс-служба банка, гарантия позволила предприятию привлечь льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проектов по расширению производства линейки двигателей.

"Привлеченные при поддержке Новикомбанка средства ФРП "Кама Дизель" направит на реализацию проектов по импортозамещению. Речь идет о расширении производства линейки двигателей. Эта продукция будет востребована при комплектации грузовиков "КАМАЗ", а также автомобильной спецтехники, например, строительной и агропромышленной", - отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "КАМАЗа", бывшее СП с Cummins в настоящее время выпускает моторы под маркой "КАМАЗ".

Новикомбанк в начале февраля сообщал о предоставлении ПАО "КАМАЗ" трех банковских гарантий на общую сумму 15 млрд руб., также для реализации проектов по импортозамещению с привлечением займов ФРП.

Новикомбанк по итогам 2021 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".