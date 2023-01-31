"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ПАО "КАМАЗ" связывают подорожание акций компании на торгах на "Мосбирже" со стабильным положением предприятия и продолжением реализации его инвестпроектов, несмотря на обострение конкуренции на рынке, заявил автопроизводитель.

К 14:30 цена акций "КАМАЗа" подскочила с начала торгов на 20,8%, до 108,1 руб.ля Бумаги стали лидерами роста внутри торгового дня на "Мосбирже".

"Рост акций "КАМАЗа" мы связываем со стабильной работой компании в условиях беспрецедентных санкций, введенных против нее, продолжением реализации инвестиционных проектов, которые направлены на инновационное развитие компании. Также "КАМАЗ" прочно удерживает лидерство на рынке продаж грузовиков, где заметно обострилась конкуренция. Все это добавляет уверенности инвесторам и обеспечивает рост капитализации компании", - заявили в пресс-службе автопроизводителя.

СМИ и аналитики ранее фиксировали обострившуюся конкуренцию в сегменте грузовиков между лидером рынка "КАМАЗом" и китайскими марками.

По подсчетам "Автостата", за 2022 год российский рынок грузовиков снизился на 15,6%, всего было реализовано 84,2 тысячи большегрузных автомобилей. "КАМАЗ" остался его лидером с долей 37,4%, компания продала 31,5 тысячи машин - на 11,8% меньше, чем годом ранее. При этом один только ближайший китайский конкурент российского автопроизводителя Shacman (Shaanxi), который в 2021 году был за пределами первой пятерки, увеличил реализацию в 2022 году в 3,4 раза (до 9,7 тысячи штук), а долю - вчетверо (до 11,5%).