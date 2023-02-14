Бывшая российская "дочка" американской Bunge официально сменила владельца

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" американской Bunge - "Бунге СНГ" - c 13 февраля этого года официально сменила владельца, следует из ЕГРЮЛ.

Им стал бизнесмен Карен Ванецян, договоренность о сделке с которым, как сообщалось ранее, была достигнута в сентябре прошлого года. Его доля составляет 100%, уставный капитал компании - 1,3 млрд рублей.

Ранее компания уведомляла, что сделка по продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ была закрыта 3 февраля, и с этой даты производство и продажа растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области идут под контролем нового собственника. Компания планирует сменить название в ближайшее время.

Как сообщалось, Ванецян является акционером "ЭксОйл групп" (Липецкая область), но сделка с Bunge является его личной инвестицией.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge работала в РФ с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом. В марте 2021 года она продала Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016-2017 годах, Чемеричко в 2013-2016 годах руководил входящим в ОЗК ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", а затем перешел на работу в ОЗК. В настоящее время они развивают собственный бизнес по торговле зерном.

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Компания Bunge - один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей годом ранее.