Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Бывшая российская "дочка" американской Bunge официально сменила владельца

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" американской Bunge - "Бунге СНГ" - c 13 февраля этого года официально сменила владельца, следует из ЕГРЮЛ.

Им стал бизнесмен Карен Ванецян, договоренность о сделке с которым, как сообщалось ранее, была достигнута в сентябре прошлого года. Его доля составляет 100%, уставный капитал компании - 1,3 млрд рублей.

Ранее компания уведомляла, что сделка по продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ была закрыта 3 февраля, и с этой даты производство и продажа растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области идут под контролем нового собственника. Компания планирует сменить название в ближайшее время.

Как сообщалось, Ванецян является акционером "ЭксОйл групп" (Липецкая область), но сделка с Bunge является его личной инвестицией.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge работала в РФ с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом. В марте 2021 года она продала Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016-2017 годах, Чемеричко в 2013-2016 годах руководил входящим в ОЗК ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", а затем перешел на работу в ОЗК. В настоящее время они развивают собственный бизнес по торговле зерном.

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Компания Bunge - один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей годом ранее.

Bunge Бунге СНГ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Brent подешевела до $86,01 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });