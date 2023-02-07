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Американская Bunge закрыла сделку по продаже бизнеса по переработке масличных в РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Bunge Ltd, один из крупнейших в мире агротрейдеров, закрыла сделку по продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ.

Сообщение об этом содержится в уведомлении, размещенном на сайте дочерней компании - ООО "Бунге СНГ". "С 3 февраля 2023 года (дата закрытия сделки) ООО "Бунге СНГ" продолжило производство и продажу растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника", - говорится в документе.

Все реквизиты ООО остались прежними. Наименование компании будет изменено в ближайшее время, говорится в уведомлении.

"Интерфакс" направил запрос о подробностях сделки в "Бунге СНГ".

Источник на рынке сообщил, что сделка заключена с акционером "ЭксОйл групп" (Липецкая область) Кареном Ванецяном. Bunge еще в сентябре прошлого года сообщала о том, что договорилась с ним о продаже своего бизнеса по переработке масличных в РФ. Гендиректор Bunge Грег Хекман, слова которого приводились в сентябрьском сообщении, заявлял, что команда во главе с Ванецяном "продолжит успешно обслуживать клиентов". Сделка включает завод по переработке подсолнечника в Воронеже.

Ранее сообщалось, что сделка - личная инвестиция Ванецяна.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" - торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Компания Bunge, один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка, создала подразделение в России в 2004 году. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей годом ранее.

Bunge Бунге СНГ
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