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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Bunge договорилась о продаже бизнеса по переработке масличных в РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Bunge Ltd, один из крупнейших в мире агротрейдеров, договорился о продаже своего бизнеса по переработке масличных в РФ Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group, говорится в сообщении Bunge.

Сделка включает завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Ее завершение зависит от стандартных условий, включая одобрение регулирующих органов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый со сделкой, это личная инвестиция Ванецяна.

"С учетом более чем 25-летнего опыта Карена Ванецяна в сфере переработки сельхозпродукции, мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов", - отметил гендиректор Bunge Грег Хекман (его слова приводятся в сообщении).

Ранее источники "Интерфакса" на аграрном рынке сообщали, что Bunge собирается сократить присутствие в России, продав компанию "Бунге СНГ", которой, в частности, принадлежит один из крупных маслоэкстракционных заводов РФ.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge, один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка, создала подразделение в России в 2004 году. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль – до 1,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей годом ранее.

Bunge и ее конкуренты Archer-Daniels-Midland Co, Cargill Inc. и Louis Dreyfus Company – так называемая ABCD, четверка глобальных зерновых трейдеров – в марте начали сворачивать операции в РФ.

Bunge
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