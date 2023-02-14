Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Adani Enterprises вышла на прибыльный уровень в III финквартале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (октябрь-декабрь) Adani Enterprises Ltd., флагманская компания конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, зафиксировала чистую прибыль и увеличила выручку в 1,4 раза.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 8,2 млрд индийских рупий ($99,1 млн) по сравнению с чистым убытком в 116,3 млн рупий годом ранее.

Квартальная выручка Adani Enterprises повысилась до 266,1 млрд рупий, совокупные расходы увеличились в 1,4 раза - до 261,7 млрд рупий.

Акции компании подорожали на 1,9% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 55%.

Резкое снижение цены бумаг Adani Enterprises, как и других компаний конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, началось в конце января вслед за публикацией доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani Group в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью.

Hindenburg утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Эта сеть используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, говорится в докладе.

Компании конгломерата потеряли в общей сложности порядка $120 млрд рыночной стоимости после публикации доклада, и Adani Enterprises была вынуждена отложить размещение акций.

Адани назвал сложившуюся ситуацию "временной рыночной волатильностью".

"Будучи классическим бизнес-инкубатором с долгосрочным видением, Adani Enterprises продолжит работать на две цели - сокращение левериджа и поиск стратегических возможностей для развития и роста", - заявил он.

Adani Enterprises владеет активами в различных сферах, включая добычу угля, металлообработку, цифровые услуги, а также аэропорты и дата-центры. Компания занимается тем, что покупает новые бизнесы, развивает их, чтобы выделить позднее в самостоятельные организации.

Индия Adani Group Adani Enterprises Нарендра Моди Hindenburg Research
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });