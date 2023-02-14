Adani Enterprises вышла на прибыльный уровень в III финквартале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (октябрь-декабрь) Adani Enterprises Ltd., флагманская компания конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, зафиксировала чистую прибыль и увеличила выручку в 1,4 раза.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 8,2 млрд индийских рупий ($99,1 млн) по сравнению с чистым убытком в 116,3 млн рупий годом ранее.

Квартальная выручка Adani Enterprises повысилась до 266,1 млрд рупий, совокупные расходы увеличились в 1,4 раза - до 261,7 млрд рупий.

Акции компании подорожали на 1,9% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 55%.

Резкое снижение цены бумаг Adani Enterprises, как и других компаний конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, началось в конце января вслед за публикацией доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani Group в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью.

Hindenburg утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Эта сеть используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, говорится в докладе.

Компании конгломерата потеряли в общей сложности порядка $120 млрд рыночной стоимости после публикации доклада, и Adani Enterprises была вынуждена отложить размещение акций.

Адани назвал сложившуюся ситуацию "временной рыночной волатильностью".

"Будучи классическим бизнес-инкубатором с долгосрочным видением, Adani Enterprises продолжит работать на две цели - сокращение левериджа и поиск стратегических возможностей для развития и роста", - заявил он.

Adani Enterprises владеет активами в различных сферах, включая добычу угля, металлообработку, цифровые услуги, а также аэропорты и дата-центры. Компания занимается тем, что покупает новые бизнесы, развивает их, чтобы выделить позднее в самостоятельные организации.