Американская GQG Partners инвестировала $1,9 млрд в компании Adani Group

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Акции компаний Adani Group резко подорожали в пятницу на информации о том, что американская GQG Partners LLC инвестировала $1,9 млрд в индийский конгломерат.

Adani Group сообщила, что GQG Partners, управляющая активами на сумму около $92 млрд, приобрела бумаги Adani Enterprises, Adani Ports & Special Economic Zone, Adani Transmission Ltd. и Adani Green Energy Ltd. на общую сумму 154,46 млрд индийских рупий ($1,88 млрд).

"Мы видим существенные долгосрочные перспективы роста для этих компаний и рады инвестировать в бизнес, который поможет развитию индийской экономики и энергетической инфраструктуры", - заявил глава GQG Partners Раджив Джайн.

Столь крупные инвестиции являются серьезным проявлением поддержки индийскому конгломерату, столкнувшемуся с огромными проблемами после публикации 24 января доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani Group в рыночных манипуляциях и мошенничестве.

Совокупное падение рыночной стоимости компаний конгломерата в какой-то момент превышало 60%, отмечает Bloomberg.

GQG Partners является одним из ведущих мировых инвесторов в emerging markets и известна своей стратегией вложения средств в наиболее надежные активы.

В пятницу котировки акций всех 10 компаний Adani Group выросли.

Стоимость бумаг флагманской компании конгломерата - Adani Enterprises Ltd. подскочила почти на 17%, бумаги Adani Ports & Special Economic Zone подорожали на 9,8%, Adani Transmission - на 5%, Adani Green Energy - также на 5%.

Adani Group объединяет широкий круг активов в различных сферах - от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа.