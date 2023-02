Adani Enterprises отменила размещение акций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Adani Enterprises Ltd, флагманская компания конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, отменила размещение акций на сумму 200 млрд индийских рупий ($2,4 млрд), несмотря на достаточное количество полученных от инвесторов заявок.

Такое решение было принято в связи с продолжающимся падением котировок акций компаний Adani Group после публикации доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей конгломерат в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью.

Семь компаний Adani Group потеряли уже более $100 млрд рыночной стоимости с 25 января. Это привело к падению индийского рынка акций в целом: индекс MSCI India опустился на 9% по сравнению с декабрьским пиком, что говорит о приближении фондового рынка к технической коррекции. Восемь из 10 компаний индекса MSCI Asia Pacific, акции которых показывают худшую динамику в начавшемся году, - это компании конгломерата Адани.

Adani Enterprises заявила накануне, что считает "морально неправильным" размещать акции в сложившейся ситуации. Ранее компания сообщала, что смогла привлечь достаточное количество заявок на участие в размещении, в том числе, со стороны серьезных индийских и ближневосточных инвесторов.

Сам Адани выступил в четверг с видеообращением к инвесторам, заявив, что Adani Enterprises вновь вернется к планам привлечения капитала, "когда рынок стабилизируется".

Решение об отказе от размещения акций "не повлияет на наши текущие операции и будущие планы", сказал он.

"Мы продолжим фокусироваться на своевременной реализации проектов", - отметил Адани.

Hindenburg, опубликовавшая свой доклад в прошлую среду, утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Эта сеть используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, говорится в докладе.

В минувшие выходные Adani обнародовала 413-страничный ответ на обвинения Hindenburg, однако это не помогло восстановить доверие инвесторов.

Подразделение по управлению активами состоятельных клиентов Citigroup Inc. отказалось принимать резко подешевевшие облигации компаний Adani Group в качестве обеспечения по маржинальным кредитам вслед за Credit Suisse.

Состояние Гаутама Адани сократилось на $57 млрд с момента публикации доклада Hindenburg, в связи с чем, он вышел из числа десяти самых состоятельных людей планеты, отмечает Bloomberg. В прошлом году он занимал вторую строчку в этом списке с состоянием в $147 млрд.

Стоимость бумаг Adani Enterprises упала к закрытию рынка в четверг на 26,5%, акции Adani Total Gas Ltd. подешевели на 10%, Adani Green Energy Ltd. - на 10%, Adani Power Ltd. - на 5%.

Adani Group объединяет широкий круг активов в различных сферах – от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа.