Минэкономразвития может улучшить в апреле ряд показателей макропрогноза РФ на 2023 г.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития приступило к уточнению макропрогноза на 2023 год и разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, в апреле представит их в правительство, сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

В министерстве при этом допустили улучшение отдельных показателей действующего макропрогноза от сентября 2022 года.

"Минэкономразвития приступило к разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России до 2026 года. Обсудим с профильными ведомствами параметры в их компетенции. В апреле сценарные условия будут представлены в правительство. При подготовке документа учтем положительные результаты 2022 года. Не исключаем, что ряд показателей действующего прогноза от сентября 2022 года могут быть пересмотрены в лучшую сторону", - говорится в комментарии Минэкономразвития.

"Основными факторами восстановления экономики станут потребительский спрос и высокая инвестиционная активность. Широкие возможности по стимулированию инвестиций есть у регионов. Многое будет зависеть от активного использования механизма инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК)", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что текущие оценки динамики российской экономики в 2023 году оптимистичнее действующего прогноза Минэкономразвития.

"Оценки которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось", - сказал министр в субботу на совещании в Уфе по развитию преференциальных режимов в регионах страны.

Действующий прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%.

Как сообщалось, Банк России в пятницу улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году - новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу.