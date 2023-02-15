Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple и сократила долю в Activision Blizzard

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила свой пакет акций Apple Inc. с 894,8 млн тремя месяцами ранее до 925,6 млн бумаг на конец декабря. Об этом говорится в материалах, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Также Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Louisiana-Pacific Corp. (до 7 млн акций с 5,8 млн) и Occidental Petroleum (до 278,2 млн бумаг с 83,9 млн).

Инвесткомпания за этот же период продала часть своего пакета Activision Blizzard, в результате чего ей теперь принадлежит 52,7 млн акций разработчика игр против 60,1 млн на конец сентября. Также инвесткомпания сократила свою позицию в Ally Financial Inc. до 29,8 млн акций с 30 млн.