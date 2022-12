Рост котировок Occidental Petroleum был максимальным в S&P 500 в 2022 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Котировки акций Occidental Petroleum в 2022 году показали самый значительный прирост среди компаний, входящих в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, пишет MarketWatch.

Бумаги сланцевого производителя подорожали с начала года на 121%, в то время как значение S&P 500 снизилось на 19,3%.

Позитивным фактором для акций Occidental Petroleum стало подорожание углеводородов, что способствовало росту выручки компании в январе-сентябре на 57% и прибыли в расчете на акцию до $10,64 по сравнению с 19 центами за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, поддержку бумагам нефтепроизводителя оказал вотум доверия со стороны главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. В первом квартале инвестфирма начала постепенно наращивать свой пакет акций в Occidental Petroleum, в итоге к концу третьего квартала его размер достиг 21,4%.

Бумаги самой Berkshire Hathaway с начала года прибавили в цене 2,5%.

В топ-10 по росту котировок акций среди составляющих S&P 500 в 2022 году входят восемь представителей нефтегазовой отрасли. Бумаги Hess Corp. подорожали на 90%, Marathon Petroleum - на 80%, Schlumberger Ltd. - на 78%, Exxon Mobil - на 77%, APA Corp. - на 74%, Marathon Oil и Halliburton Co. - на 69%.

Еще две компании из лидирующей десятки заняты в сфере производства солнечной энергии - First Solar Inc. (+86%) и Enphase Energy Inc. (+73%).

Среди одиннадцати отраслевых подындексов S&P 500 в этом году повышение продемонстрировал только энергетический - примерно на 57%. Лидерами падения выступили телекоммуникационная отрасль (-40%), потребительский сектор (-36%) и сфера недвижимости (-28%).