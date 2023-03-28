Berkshire продолжает наращивать долю в Occidental Petroleum

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает увеличивать долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

Berkshire с прошлого четверга купила около 3,7 млн бумаг нефтяной компании по цене в диапазоне $58-59 за каждую. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 23,5% (211,7 млн акций), сообщает Barron's.

Баффет стабильно наращивает пакет акций нефтяной компании с весны 2022 года.

Котировки акций Occidental по итогам торгов в понедельник выросли на 2,5% - до $59,65. За последние три месяца капитализация компании уменьшилась на 6,7% (до $52,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,5%.