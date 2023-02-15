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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Чиновники сообщили о сокращении безработицы в ЕАЭС почти на 19%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в Евразийском экономическом союзе сократилась почти на 19% за год, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В странах ЕАЭС на конец декабря 2022 года было зарегистрировано 824,3 тысячи безработных, что на 18,7% меньше, чем было в конце декабря 2021 года.

"Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,1%", - добавили в пресс-службе ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК
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