Голикова заявила, что уровень регистрируемой безработицы в РФ составляет 0,7%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных за неделю не изменилась и составляет 561 тысячу человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,7%", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

При этом Голикова отметила, что количество вакансий на портале "Работа России" превышает 1,7 млн.