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Global Ports подал заявки британскому регулятору и LSE о делистинге его GDR

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Global Ports Investments PLС сообщил, что направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и на Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска GDR к торгам с 11 апреля.

Как говорится в сообщении, Global Ports также уведомил депозитарий своей GDR-программы - JP Morgan - о расторжении депозитного соглашения с 11 апреля.

Global Ports Investments PLС 10 февраля объявил о намерении прекратить листинг на LSE.

Акционеры Global Ports на внеочередном собрании 2 марта рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР) на территории острова Русский в Приморском крае. Акционерам также предстоит утвердить смену наименования компании с Global Ports Investments PLC на "Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (МКАО "ГПИ").

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал" и "Усть-Лужский контейнерный терминал" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом и морским терминалом "Моби Дик" (Кронштадт).

Global Ports LSE Великобритания JP Morgan Кипр Приморье Глобал Портс Дело
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