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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Global Ports планирует делистинг с LSE c 10 апреля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Global Ports Investments PLС обратилось в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с заявлением о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, говорится в сообщении компании.

Global Ports также намерена направить в Лондонскую фондовую биржу (LSE) заявление об отмене допуска GDR к торгам с 10 апреля.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Он управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Петербургом.

Global Ports LSE FCA
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