Бывший Royal Bank of Scotland увеличил квартальную прибыль почти втрое

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) увеличил чистую прибыль почти втрое, что оказалось лучше ожиданий. Также он объявил о программе выкупа своих акций объемом до 800 млн фунтов ($959 млн).

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила 1,26 млрд фунтов против 434 млн фунтов годом ранее. Доналоговая прибыль выросла до 1,43 млрд фунтов с 543 млн фунтов.

Аналитики в среднем оценивали первый показатель на уровне 940 млн фунтов, второй - 1,4 млрд фунтов, согласно прогнозу, предоставленному самим банком.

Выручка NatWest выросла до 3,71 млрд фунтов против 2,62 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз составлял 3,58 млрд фунтов.

Чистый процентный доход составил в минувшем квартале 2,87 млрд фунтов, в то время как эксперты предполагали 2,88 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности капитала Tier 1 на конец декабря составлял 14,2%, совпав с ожиданиями. Банк планировал, что показатель составит 14%.

Котировки акций NatWest падают в ходе торгов в пятницу на 6,2%. Рыночная стоимость банка за последние три месяца выросла на 11% (до 29,1 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 8,2%.