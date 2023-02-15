ЦБ пока попытается добиться лицензий на разблокировку замороженных в ЕС активов

На время этих попыток идея создания фонда для компенсации потерь инвесторов откладывается

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Идея создания фонда для компенсации потерь инвесторов, чьи активы оказались замороженными из-за санкций, пока уступила место в актуальной повестке попыткам получить лицензии на разблокировку от европейских регуляторов, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

10 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что обсуждение создания такого фонда приостановлено.

Сейчас нужно дождаться итогов рассмотрения заявок на лицензии, объяснил журналистам Габуния.

"Плюс еще большое количество различных юридических сложностей с созданием этого фонда есть, поэтому, прежде всего, пойдем по варианту более простому (с получением лицензий у регуляторов Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы депозитарии Euroclear и Clearstream - ИФ), если он реализуется. Он зависит здесь от иностранных регуляторов, но так как они заявили, и наши профучастники смогли подать, по крайней мере, все документы, несмотря на то, в какие жесткие сроки они были поставлены, хотим дождаться какой-то динамики развития событий, после этого уже думать (о других сценариях - ИФ)", - сказал зампред ЦБ.

Он не стал прогнозировать сроки рассмотрения ходатайств. "Мне сложно отвечать за Минфин Бельгии. Они сроки конкретные не оговаривали. Есть различные предположения, но я их озвучивать не буду - это не мои предположения", - заявил Габуния.

Зампред ЦБ также не стал называть размер средств, скопившихся на специальных счетах "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций. В конце прошлого года Банк России принял решение перевести счета "С" из НРД в Агентство по страхованию вкладов.

По словам Габунии, это решение связано исключительно с тем, что АСВ как госструктура гарантирует более высокий уровень надежности хранения этих средств.

"НРД - частный институт, АСВ - государственный, только из-за этого. Все права, все режимы остаются теми же самыми", - пояснил он.