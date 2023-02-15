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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов
Фото: Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Швейцарии в среду признало незаконной возможность конфискации российских частных активов, находящихся в швейцарских банках, и их направления на восстановление Украины.

"Рабочая группа под руководством министерства юстиции выступила с заключением о том, что конфискация российских частных активов идет вразрез с федеральной конституцией и существующим законным порядком", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

В то же время в документе подчеркивается, что вне зависимости от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.

Между тем, постпреды стран ЕС ранее в среду одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины. Целью рабочей группы будет определить способы использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что лидеры Евросоюза в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров. Но речь идет, объяснил он, не о их конфискации. "Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - сказал функционер ЕС.

Швейцария Украина
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