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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

"Соллерс" сохранил пороговое значение показателя "чистый долг/EBITDA" на уровне единицы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании 13 февраля единогласно утвердил пороговое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA" на уровне единицы, сообщила компания.

Годом ранее компания также оставила пороговое значение коэффициента на этом уровне с учетом проекта финансового плана и инвестпрограммы.

Согласно положению о дивидендной политике "Соллерса", выплата дивидендов не рекомендуется при превышении утвержденного советом директоров порогового значения коэффициента "чистый долг/EBITDA", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО.

Последний раз "Соллерс" выплачивал дивиденды за 2013 года - из расчета 52,52 рубля на акцию.

За шесть месяцев 2022 года "Соллерс" получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA снизился до 1,6 млрд рублей с 3,4 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства "Соллерс" на конец июня 2022 года снизились до 3,543 млрд рублей с 4,437 млрд рублей по состоянию на начало года. Краткосрочные обязательства сократились до 26,44 млрд рублей с 40,075 млрд рублей соответственно. В частности, торговая кредиторская задолженность упала с начала года с 20,7 млрд рублей до 8,3 млрд рублей.

Заместитель гендиректора и совладелица "Соллерса" Зоя Каика в конце ноября говорила журналистам, что группа планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска производства новых LCV.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), предприятие "Соллерс Алабуга" в Елабуге по выпуску LCV бренда Sollers, а также готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda) и площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером группы до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

Соллерс Зоя Каика Вадим Швецов
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