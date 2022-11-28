Акции ПАО "Соллерс" выросли на 16,4% на корпоративных новостях

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Соллерс" выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 16,4% (до 245 рублей за штуку) на корпоративных новостях; при этом котировки ценных бумаг компании обновили максимум более чем за год.

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV, сообщила журналистам совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика.

Как сообщалось, по итогам 6 месяцев 2022 года "Соллерс" получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что по итогам года финансовый результат будет значительно лучше. Не могу давать прогноз, потому что каждый день идет борьба за производственный результат и за финансовые результаты, в том числе. Но мы рассчитываем, что по плану должны без убытков закончить год", - сказала Каика журналистам.

Она добавила, что новый производственный проект по выпуску LCV под брендом "Соллерс", который был запущен в субботу, "даст очень существенный вклад в финансовые показатели".

Отвечая на вопрос о том, в какой перспективе возможен возврат ПАО "Соллерс" к выплате дивидендов, которую компания в последний раз производила в 2013 году, топ-менеджер отметила, что "вопрос с дивидендами, конечно, в текущих условиях достаточно сложный".

"Но мы будем внимательно смотреть на итоги 2022 года. Сначала надо закрыть этот год - он достаточно тяжелый. Прежде всего, надо выполнить производственную программу по УАЗу этого года. Она напряженная с точки зрения всех вопросов с комплектациями. Как известно, УАЗ подпал под санкции в этом году, поэтому вопросы импортных компонентов достаточно сложные. Дай Бог, чтобы мы выполнили производственную программу, нормально закрыли год. И после этого совет директоров будет решать вопрос по дивидендам", - сказала Каика журналистам.

Как сообщалось, в субботу на заводе "Соллерс Алабуга" в татарстанской Елабуге стартовал выпуск LCV "Соллерс" двух моделей - полукапотной ("Атлант") и бескапотной ("Арго") компоновки. Производство было запущено на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford, который в конце октября заявил о продаже своей доли в СП. Выпуск автомобилей Ford Transit на его мощностях был приостановлен в начале весны.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи группы "Соллерс" по итогам 10 месяцев 2022 г. снизились на 38,8%, до 25 405 автомобилей. Реализация "УАЗов" сократилась на 24%, до 19 659 шт.; продажи LCV Ford Transit упали на 63,2%, до 5 746 ед.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), перезапущенный в эту субботу завод по производству LCV в Елабуге (бывшее СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет в группе (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).