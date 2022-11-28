Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Акции ПАО "Соллерс" выросли на 16,4% на корпоративных новостях

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Соллерс" выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 16,4% (до 245 рублей за штуку) на корпоративных новостях; при этом котировки ценных бумаг компании обновили максимум более чем за год.

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV, сообщила журналистам совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика.

Как сообщалось, по итогам 6 месяцев 2022 года "Соллерс" получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что по итогам года финансовый результат будет значительно лучше. Не могу давать прогноз, потому что каждый день идет борьба за производственный результат и за финансовые результаты, в том числе. Но мы рассчитываем, что по плану должны без убытков закончить год", - сказала Каика журналистам.

Она добавила, что новый производственный проект по выпуску LCV под брендом "Соллерс", который был запущен в субботу, "даст очень существенный вклад в финансовые показатели".

Отвечая на вопрос о том, в какой перспективе возможен возврат ПАО "Соллерс" к выплате дивидендов, которую компания в последний раз производила в 2013 году, топ-менеджер отметила, что "вопрос с дивидендами, конечно, в текущих условиях достаточно сложный".

"Но мы будем внимательно смотреть на итоги 2022 года. Сначала надо закрыть этот год - он достаточно тяжелый. Прежде всего, надо выполнить производственную программу по УАЗу этого года. Она напряженная с точки зрения всех вопросов с комплектациями. Как известно, УАЗ подпал под санкции в этом году, поэтому вопросы импортных компонентов достаточно сложные. Дай Бог, чтобы мы выполнили производственную программу, нормально закрыли год. И после этого совет директоров будет решать вопрос по дивидендам", - сказала Каика журналистам.

Как сообщалось, в субботу на заводе "Соллерс Алабуга" в татарстанской Елабуге стартовал выпуск LCV "Соллерс" двух моделей - полукапотной ("Атлант") и бескапотной ("Арго") компоновки. Производство было запущено на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford, который в конце октября заявил о продаже своей доли в СП. Выпуск автомобилей Ford Transit на его мощностях был приостановлен в начале весны.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи группы "Соллерс" по итогам 10 месяцев 2022 г. снизились на 38,8%, до 25 405 автомобилей. Реализация "УАЗов" сократилась на 24%, до 19 659 шт.; продажи LCV Ford Transit упали на 63,2%, до 5 746 ед.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), перезапущенный в эту субботу завод по производству LCV в Елабуге (бывшее СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет в группе (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

Соллерс МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор аренды самокатов Whoosh объявил о планах провести IPO

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию

Американцы потратили рекордные $9 млрд на онлайн-покупки в "черную пятницу"

Цены на нефть падают на фоне протестов в Китае

"Соллерс" начал выпуск легких коммерческих авто под своим брендом в Татарстане

В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });