Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Юрлицо паритетного совместного предприятия российской автомобилестроительной группы "Соллерс" и японского концерна Isuzu будет ликвидировано вслед за расторжением его специнвестконтракта (СПИК).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", заявление о ликвидации ООО "Исузу Соллерс", зарегистрированного в Ульяновске в конце 2017 года, было подано в налоговые органы 16 февраля. Датой готовности документов значится 28 февраля.

"Совместное предприятие "Исузу Соллерс" подало заявление о ликвидации в связи с уходом Isuzu из России и официально подписанным расторжением СПИКа. На финансы группы это не повлияло.

"Соллерс" не понес никаких потерь, поскольку СП не успело начать инвестиции в организацию производства", - прокомментировали "Интерфаксу" ситуацию вокруг СП в пресс-службе ПАО "Соллерс".

Минпромторг ранее сообщал, что межведомственная комиссия по специнвестконтрактам одобрила расторжение СПИКа совместного предприятия в середине октября.

"Коммерсант" со ссылкой на источники в автопроме в октябре отмечал, что формально при расторжении компания должна вернуть все полученные от государства льготы. Гендиректор российской "дочки" Isuzu (АО "Исузу Рус", 74% долей которого владеет Isuzu Motors Ltd, остальными 24% - Sojitz Corporation) Фабрис Горлье в 2021 году рассказывал газете, что СП не получало компенсаций утильсбора. При этом преференции в рамках СПИК как такового предполагают, в том числе, налоговые льготы. Но в представительстве Isuzu в России изданию заявляли, что не пользовались льготами. В Минпромторге это подтверждали.

Горлье в интервью "Коммерсанту" отмечал, что СПИК совместного предприятия фактически не дал Isuzu никаких преференций, из-за чего, как следовало из его слов, уже тогда вставал вопрос о перспективах сотрудничества автопроизводителя с российским концерном в рамках СП. Он отмечал, что это было связано с пересмотром правил компенсации утильсбора для игроков отрасли в 2019 года. До того периода компенсации гарантировались всем держателям СПИК, а после - были привязаны к уровню локализации.

Бренд Isuzu был официально представлен в России с 2006 года. Завод автопроизводителя в Ульяновске работал с 2012 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Дилерская сеть бренда насчитывала около 100 центров по России, Белоруссии, Армении и Казахстане.

За 2021 год местное производство выпустило 3,7 тысячи автомобилей. В 2022 году планировалось нарастить его на 50%.

СП "Исузу Соллерс" заключило СПИК с Минпромторгом и Ульяновской областью в 2018 году. По условиям контракта, "Соллерс" и Isuzu участвовали в СП на паритетной основе. Общий объем инвестиций в проект оценивался более чем в 6 млрд рублей.

Данный СПИК был одним из первых в автопроме и предполагал, в том числе, вывод на рынок в 2021 году совместного продукта Isuzu и "Соллерс" - УАЗ City, чего так и не произошло. Контракт также включал обязательства по локализации крупных узлов автомобилей, в частности двигателей, которые вступали в силу с 2023 года.

По данным АЕБ, за 2022 год Isuzu продала в России 567 легковых и легких коммерческих автомобилей - на 26,8% меньше, чем годом ранее.