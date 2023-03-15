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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В США в феврале розничные продажи снизились на 0,4%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В США в феврале 2023 года розничные продажи снизились на 0,4% к январю, сообщило Министерство торговли. Динамика показателя совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.

В январе показатель подскочил на 3,2%, максимальными темпами с марта 2021 года.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,1% после роста на 2,4% в январе. Показатель без учета автомобилей и топлива не изменился по сравнению с январем, когда он подскочил на 2,8%.

Продажи в мебельных магазинах понизились на 2,5%, в точках общепита - на 2,2%, в магазинах одежды - на 0,8%. Продажи на АЗС сократились на 0,6%, реализация машин и запчастей упала на 1,8%.

Продажи в магазинах электроники и бытовой техники выросли на 0,3%, в продуктовых магазинах - на 0,5%, в универмагах - также на 0,5%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в прошлом месяце повысился на 5,4% по сравнению с подъемом на 7,7% в январе.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.

США Минторговли
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