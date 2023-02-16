В Сбербанке призвали бороться со схемами дропперов, переводящих средства в криптовалюту

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обналиченные дропперами деньги в рамках мошенничества затем переводятся в криптовалюты, всплеск этого был зафиксирован в Москве в сентябре 2022 года, с такими схемами надо бороться, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Обналиченные деньги (полученные в результате мошенничества - ИФ) без предъявления паспортов несут на криптобиржу... В сентябре на наших радарах мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег в криптосчета в виде биткоинов", - сказал Кузнецов на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Зампред Сбербанка уточнил, что объем переводов этих средств в криптовалюты в сентябре 2022 года составил 500 млн рублей.

"Это целое такое явление, с которым всему нашему сообществу, всей отрасли кирбезопасности надо бороться", - сказал Кузнецов.

По оценке Сбербанка, в России работают 580 тыс. дропперов - подставных лиц, снимающих полученные от жертвы мошенничества средства; часть из них действует сознательно, часть - нет.

Ранее сообщалось, что МВД России совместно с Генпрокуратурой, Минюстом и Банком России изучает вопрос введения ответственности в отношении дропперов.