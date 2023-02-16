Набиуллина допускает скорый перелом в борьбе с мошенничеством в крупных банках

Под "переломом" она имеет в виду момент, когда ущерб населению начнет снижаться

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Перелома в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере пока не наблюдается, в крупных финансовых организациях это может произойти в 2023 году, во всей системе - в течение трех лет, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала об этом на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Проблема запущенная, и я рассчитываю на то, что перелом будет в 2023 году, с точки зрения создания всех инструментов, необходимых для этого перелома: законодательных, информационных. С тем, что мы выйдем на ту скорость, которая нам нужна. Без этой скорости ничего не получится. Думаю, что в 2023 году перелом возможен в крупнейших наших финансовых институтах, они в состоянии это сделать. А для всей финансовой системы - не позже, чем в рамках трех лет, - сообщила она. - Когда я говорю "перелом", это значит, что в абсолютных выражениях ущерб населению должен начать падать".

Глава ЦБ подчеркнула, что крупные участники финансового рынка технологически развиты и могут достичь в этой сфере положительных результатов.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что перелом в сфере телефонного мошенничества в целом по сектору возможен в 2023 году. Он добавил, что в Сбербанке это уже произошло.

"Плохая новость заключается в том, что общие цифры телефонного мошенничества не имеют такого тренда на сокращение. Это значит, что мошеннические звонки просто перетекают от одной кредитной организации к другой кредитной организации и так далее, и могут возвращаться вновь уже с новыми технологиями, в том числе и к нашим клиентам", - заявил он.

Он призвал банки объединить усилия в борьбе с мошенничеством, обмениваться информацией в этой сфере.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик согласился, что перелом в борьбе с мошенничеством возможен в 2023 году. При этом он подчеркнул, что расслабляться при этом не стоит.

"Я ложку дегтя, если можно, досыплю. За 2022 год крупных разных новаций в области мошенничества было больше 20 схем. За 2022 год 20 схем наши "коллеги" нагенерили, различных абсолютно. Считать, что в 2023 году скорость генерации с их стороны упадет, я бы не был так уверен. Поэтому, да, мы способны совершить перелом, мы способны закрыть очень многие области, но расслабляться, на мой взгляд, не стоит. Потому что противоположная сторона будет также совершенствовать себя и изобретать новые форматы", - сказал он.

Набиуллина подчеркнула, что пока количество атак и вызовов в этой сфере растет. "Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак", - заявила она, отметив, что успешность атак падает.

По ее словам, социальная инженерия продолжает доминировать, хотя ее вес в общем объеме мошенничества снизился с 75% примерно до 50%. "Точно померить невозможно, но это нас не должно успокаивать. Поборемся с социальной инженерией, появятся другие технологии, технологии здесь изобретательны, - подчеркнула она. - На мой взгляд, перелома не произошло, конечно".

При этом Набиуллина отметила, что получение финансовых сервисов у граждан не должно ассоциироваться с риском мошенничества. "А у нас сейчас, к сожалению, появилась эта тенденция, и мы обязаны ее с вами преломить, и я считаю, что мы можем добиться здесь перелома", - сказала глава ЦБ.

Она также приветствовала намерение крупных кредитных организаций обмениваться информацией в сфере мошенничества и инвестировать в борьбу с ним.