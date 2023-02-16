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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:55

Число новостроек в США в январе упало до минимума с июня 2020 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,5% к декабрю и составило 1,309 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, сообщило Министерство торговли страны.

По о пересмотренным данным, в декабре количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,382 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,36 млн, отмечает Trading Economics.

Число новостроек относительно января 2022 года уменьшилось на 21,4%.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в январе, увеличилось до 1,339 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с 1,337 млн месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост числа разрешений в декабре до 1,35 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в январе сократилось на 4,3%, до 841 тысячи. Число разрешений на строительство такого жилья уменьшилось на 1,8%, до 718 тысяч.

Темпы строительства многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, снизились на 5,4% - до 457 тысяч. Число разрешений на строительство многоквартирных домов увеличилось на 2,5%, до 621 тысячи.

США Минторговли
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