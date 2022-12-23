Продажи новостроек в США в ноябре неожиданно выросли до 3-месячного максимума

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель стал максимальным за три месяца.

Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано 605 тысяч домов, а не 632 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 600 тысяч по сравнению с ранее объявленным октябрьским показателем, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в ноябре были на 15,3% ниже, чем годом ранее, когда они составили 756 тыс.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце опустилась до $471,2 тыс. с $484,7 тыс. месяцем ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец ноября составляло 461 тыс., что на 18,2% больше по сравнению с годом ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,6 месяца. Эксперты традиционно считают, что сбалансированному рынку соответствует показатель на уровне около 6 месяцев.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.