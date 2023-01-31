В Минфине выступили за скорейший запуск ЦФА на традиционных биржах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минфин выступает за скорейший запуск обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) на традиционных биржах, пора ускориться с принятием соответствующих решений, заявил на конференции директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

"Мы все время смотрели на ЦФА как на уход от посредников (...), но сейчас, наверное, есть необходимость в том, чтобы запускать в работу быстрее, чтобы все это работало значительно быстрее, чем в обычное время, потому что надо инвестора чем-то завлекать, поэтому концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки, если это позволит нам увеличить оборот таких активов, почему действительно сейчас это не делаем. Может быть, в обычное время такие решения не стоило принимать и чуть-чуть подождать, но сейчас, мне кажется, такое время, когда нужно ускоряться с такими решениями", - заявил он.

Ранее за создание организованного рынка ЦФА на базе классических подходов фондового рынка с применением биржевой, расчетно-клиринговой и брокерской инфраструктуры выступала "СПБ биржа". В сентябре 2022 года глава наблюдательного совета "Мосбиржи" Сергей Швецов также заявлял, что биржа направила в ЦБ предложение по выпуску расписок на ЦФА с использованием своей инфраструктуры.

Тему выпуска ЦФА на традиционных биржах в ноябре прошлого года затронул и ЦБ в своем докладе "Развитие рынка цифровых активов в РФ", опубликованном для общественного обсуждения. ЦБ выделяет два возможных регуляторных подхода. Первый - непосредственное обращение цифровых прав в биржевой инфраструктуре. Реализация такого подхода, по мнению ЦБ, требует оценки целесообразности наделения биржи статусом оператора обмена цифровых активов и распространения на цифровые права, допускаемые к организованным торгам, правил, аналогичных для традиционных активов.

Второй вариант - обращение "цифровых свидетельств" (ценных бумаг, удостоверяющих принадлежность их владельцам цифровых активов). Такая конструкция позволяет производить учет и переход прав на такие свидетельства в порядке, предусмотренном для ценных бумаг, что создает возможность опосредованного обращения цифровых прав на организованных торгах с использованием традиционной инфраструктуры рынка ценных бумаг, отмечалось в докладе. Регулятор отмечал, что традиционные биржи уже сейчас могут получить статус оператора обмена цифровых активов.

Сейчас лицензию на выпуск и обмен ЦФА имеют три компании: "Атомайз" (один из инвесторов - "Интеррос" Владимира Потанина), Сбербанк и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.